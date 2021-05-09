Ферстаппен недоволен работой Переса

«Я старался провести гонку как можно лучше, но мы просто были медленнее, а наши шины изнашивались сильнее. И я был в этой схватке один. Если бы Перес сделал больше, то как минимум соперники не смогли бы совершить второй пит-стоп. Тогда мы просто ехали бы до конца и смотрели, у кого »хватит» шин. Но все так, как есть», — приводит слова Ферстаппена Ziggo Sport.

Напомним, что голландец финишировал вторым позади действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Испанский напарник Ферстаппена по «Ред Буллу» Серхио Перес не смог поучаствовать в распределении мест на подиуме, заняв пятое место.

В общем зачете чемпионата Ферстаппен идет вторым, уступая Хэмилтону 14 очков.

Напомним, пятый этап сезона - Гран-при Монако пройдет с 21 по 23 мая.