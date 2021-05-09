Льюис Хэмилтон: Сегодня все в «Мерседесе» сработали фантастически

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу в рамках Гран-при Испании.

Напомним, что 36-летний британец преодолел дистанцию за 1 час 33 минуты 7,68 секунды, опередив представителя «Ред Булла» Макса Ферстаппена, а также своего партнера по команде Валттери Боттаса – гонщики финишировали на втором и третьем местах соответственно.

– Выбранная стратегия оказалось верной. У меня был хороший темп – я понимал, что могу попробовать атаковать Ферстаппена перед своим вторым пит-стопом. Я даже думал о том, чтобы не заезжать на пит-лейн и продолжать прессинг соперника, но я поступил так, как меня попросила команда. Сегодня все в «Мерседесе» сработали фантастически, – цитирует Хэмилтона Autosport.

После четырех этапов нынешнего сезона британец занимает первое место в личном зачете, набрав 94 очков. Идущий вторым Ферстаппен отстает от лидера на 14 очков.