Никита Мазепин: Я здесь не для того, чтобы уступать всем и каждому

«Гонка вышла очень долгой, время словно тянулось вдвое медленнее обычного, особенно из-за того, что баланс машины доставлял сложности, и особого темпа у нас не было.

К сожалению, с такой машиной сложно добиться чего-то сильно большего, но я здесь не для того, чтобы уступать всем и каждому. У меня есть собственная гонка и собственные задачи», - цитирует россиянина ru.motorsport.com.

Напомним, по итогам воскресной гонки в рамках Гран-при Испании Мазепин финишировал на 19-м месте, ставшем последним после схода Юки Цуноды. Партнер Мазепина по «Хаасу» Мик Шкмахер опередил российского гонщика на 50 секунд.

Победу в гонке одержал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».