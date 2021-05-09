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Испания - Сегунда 2-й тайм, 84' УД Логроньес 0 Жирона 3
Испания - Сегунда 2-й тайм, 82' Картахена 1 Кастельон 0 П1 1.11 Х 8.40 П2 30.0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 68' Лейшойнш 2 Порту Б 0 П1 1.09 Х 9.10 П2 21.0
Испания - Примера 2-й тайм, 63' Вильярреал 1 Сельта 4 П1 32.0 Х 17.0 П2 1.04
Греция - Суперлига 2-й тайм, 68' Панатинаикос 0 АЕК Афины 1 П1 16.0 Х 5.00 П2 1.24
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 12' Бостон Селтикс 23 Майами Хит 36 П1 5.50 П2 1.15
Аргентина - Примера 1-й тайм, 23' Ривер Плейт 1 Альдосиви 0 П1 1.05 Х 12.0 П2 23.0
Аргентина - Примера 1-й тайм, 22' Платенсе 1 Росарио Сентра 0 П1 1.85 Х 3.50 П2 4.10
Аргентина - Примера 1-й тайм, 23' Расинг А 1 Сан-Лоренсо 0
Болгария - Первая лига 1-й тайм Ботев П 0 Левски 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.45
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Женева-Серветт 0 Цуг 0
Англия - Премьер-лига 21:00 Арсенал 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.49 Х 4.50 П2 7.00
Италия - Серия А 21:45 Ювентус 0 Милан 0 П1 1.83 Х 3.90 П2 4.50
Франция - Лига 1 22:00 Ренн 0 ПСЖ 0 П1 6.80 Х 4.60 П2 1.49
Испания - Примера 22:00 Реал Мадрид 0 Севилья 0 П1 1.90 Х 3.90 П2 4.10
Португалия - Сегунда 22:30 Варзим 0 Пенафиел 0 П1 2.30 Х 3.00 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 22:30 Лос-Анджелес К 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.33 П2 3.50
09 мая 20:13
автор: Александр Шульгин

Никита Мазепин: Я здесь не для того, чтобы уступать всем и каждому

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин оценил прошедшую в рамках Гран-при Испании гонку, по итогам которой он занял 19-е место.

«Гонка вышла очень долгой, время словно тянулось вдвое медленнее обычного, особенно из-за того, что баланс машины доставлял сложности, и особого темпа у нас не было.

К сожалению, с такой машиной сложно добиться чего-то сильно большего, но я здесь не для того, чтобы уступать всем и каждому. У меня есть собственная гонка и собственные задачи», - цитирует россиянина ru.motorsport.com.

Напомним, по итогам воскресной гонки в рамках Гран-при Испании Мазепин финишировал на 19-м месте, ставшем последним после схода Юки Цуноды. Партнер Мазепина по «Хаасу» Мик Шкмахер опередил российского гонщика на 50 секунд.

Победу в гонке одержал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес».

Вторым финишировал голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Замкнул тройку партнер Хэмилтона финн Валттери Боттас.

Хэмилтон продолжает уверенно лидировать в чемпионате, опережая Ферстаппена на 14 очков.

Пятый этап «королевских» гонок в рамках Гран-при Монако пройде с 21 по 23 мая.

источник: Motorsport.com
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