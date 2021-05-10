Мазепин объяснил свое решение встать на одно колено перед стартом Гран-при Испании

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свой поступок перед стартом Гран-при Испании.
— Это связано с Днем Победы. Это была одноразовая акция с моей стороны. Я посчитал очень важным выразить уважение в таком виде к тем людям, которые погибли во время Великой Отечественной войны, их почти 30 миллионов. Мои бабушки и дедушки тоже участвовали в этой войне, были в концлагерях… Это важный день для моей семьи, и я посчитал нужным сделать такой жест в этот важный день, — цитирует Мазепина «Чемпионат».
Добавим, что по итогам гонки россиянин занял 19-е место.
источник: Чемпионат.com