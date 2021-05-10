Хэмилтон намерен договориться о новом контракте с «Мерседесом» до летней паузы

Британский гонщик Льюис Хэмилтон заявил, что намерен подписать новый контракт с командой «Мерседес» до летнего перерыва, который запланирован на август.

«Мы не хотим торопиться, но, думаю, нужно быть осмотрительными и начать переговоры. Они зачастую сложные, так что, надеюсь, в ближайшие дни приступим к ним. Важно, чтобы это не мешало основной работе. В этом сезоне еще предстоит провести 19 гонок. Было бы здорово иметь какое-то четкое представление о будущем уже до перерыва, – цитирует Хэмилтона Би-би-си.

Напомним, после четырех этапов в чемпионате «Формулы-1» 2021 года 36-летний гонщик лидирует в зачете пилотов, набрав 94 очка.