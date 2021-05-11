Никита Мазепин: Мне нужно несколько уик-эндов, чтобы научиться реагировать на синие флаги

Никита Мазепин прокомментировал инцидент с Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Испании.

Напомним, что руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф остался не доволен тем, что российский гонщик слишком долго сдерживал пилота его команды, когда Льюис обгонял Никиту на круг.

«Я в Имоле я столкнулся с синими флагами впервые за карьеру, – цитирует Мазепина RaceFans. – Раньше я никогда не оказывался в подобной ситуации. Это – просто вопрос обучения. Мне нужно несколько уик-эндов, чтобы научиться правильно реагировать на синие флаги».

Напомним, что синие флаги в Формуле-1 указывает пилоту, что более быстрая машина чем у него находится позади и пытается сделать обгон. В такой ситуации Гонщик должен обязательно пропустить не позднее чем после третьего синего флага.

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, а пилот «Хаас» Мазепин финишировал 19-м, отстав от семикратного чемпиона на два круга.