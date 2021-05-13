Источник: Австрия примет два этапа Формулы-1 после отмены Гран-при Турции

Австрия станет хозяйкой двух этапов Формулы-1, сообщает GrandPX со ссылкой на издание Österreich.

По информации источника, данное решение принято в связи с тем, что Гран-при Турции, который должен был пройти 11-13 июня, будет отменен из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что вместо гонки в Турции будет добавлен австрийский этап – Гран-при Штирии. Он состоится 27 июня на трассе в Шпильберге. В то же время, гонку во Франции перенесут на 20 июня.

Гран-при Австрии, как и планировалось, пройдет в Шпильберге 4 июля.