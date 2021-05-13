Экс-пилот Формулы-1 – о Мазепине: Ему не хватает уважения к другим гонщикам

Бывший гонщик команды «Минарди» Николас Кьеза рассказал о своем отношении к пилоту «Хаас» Никите Мазепину.

Напомним, что нынешний сезон Формулы-1 является для 22-летнего россиянина дебютным в гоночной серии.

– Ему не хватает уважения, которое негласно соблюдается между гонщиками, особенно в квалификации. Когда речь идет о поведении и этикете на трассе, они меняются, если ты знаешь, что вне зависимости от твоих действий отец продолжит платить, – приводит слова Кьезы портал GrandPX.

Отец российского спортсмена Дмитрий Мазепин является акционером компании «Уралкалий» – титульного спонсора «Хаас».

После четырех стартовых этапов Никита Мазепин не набрал ни одного очка. Его лучшим результатом является 17-е место в Гран-при Эмилии-Романьи.