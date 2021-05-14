Дэймон Хилл: Шансы Ферстаппена на титул очень малы

«Ферстаппен знает, что его шансы на титул очень малы. Чтобы побороться с Хэмилтоном, Макс должен выбить его из колеи. Единственный шанс — сделать жизнь Хэмилтона недостаточно комфортной. Он это очень не любит. Сейчас британец просто опытнее», — приводит слова Хилла Racingnews365.

Напомним, после четырех Гран-при текущего сезона Хэмилтон лидирует в общем зачете, опережая Ферстаппена на восемь очков.

Сегодня также стало известно об отмене в нынешнем году этапа «Формулы-1» в Турции из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.