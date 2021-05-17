Никита Мазепин: Трасса на Гран-при Монако - достаточно подходящая для меня

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Монако.

«У меня очень хорошие воспоминания о выступлении в Монако в Формуле-2. Жаль, мы не приезжали на эту трассу в 2020 году. Думаю, что трасса мне подходит. Инженеры уделяют время подготовке к квалификации. На этой трассе очень важна стартовая позиция, ведь возможностей для обгонов в Монако практически нет», - приводит пресс-служба команды слова пилота.

Добавим, что гонка Гран-при Монако пройдет 23 мая.