«Макларен» продлил контракт с Норрисом

«Макларен» продлил контракт с британским гонщиком Ландо Норрисом. Об этом сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

При этом точный срок соглашения не называется.

«Я очень рад, что останусь в «Макларене» после 2022 года. Проработав в команде почти пять лет, я чувствую себя частью семьи и не могу представить, что начну выступать где-либо еще. «Макларен» поддерживает меня с тех пор, как я начал выступать в юниорских сериях, что помогает мне учиться и развиваться как гонщику.

Моя задача в «Макларене»: выигрывать гонки и стать чемпионом мира «Формулы-1», и я хочу стать им именно здесь. С 2017 года я вижу постепенный общий прогресс, я вижу что и я и команда хотим добиться больших результатов в будущем», - приводит слова гонщика пресс-служба «Макларена».

Добавим, что в текущем сезоне «Формулы-1» Норрис занимает четвертое место, набрав 41 очко. В Кубке конструкторов «Макларен» идет третьим (65 очков).