Организатор Гран-при России: Сейчас можем говорить о 50-процентном заполнении трибун на этапе в Сочи

Гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов, являющийся одним из организаторов рассказал о подготовке к Гран-при России Формулы-1.

«Ограничения, связанные с COVID-19, безусловно, вносят определённые нюансы в нашу работу. Безусловно, некоторые сложности сохраняются, окончательная определённость, как именно и под какими ограничениями пройдёт мероприятие, пока отсутствует, поскольку никто точно не знает, что будет в сентябре. Но действующие по Краснодарскому краю ограничения позволяют говорить о 50-процентном заполнении трибун, что для нас уже хорошо», — цитирует промоутера F1News.

Напомним, что четырехкратным победителем российского этапа является британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Добавим, что Гран-при России-2021 пройдет с 24 по 26 сентября.