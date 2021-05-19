Никита Мазепин: Большую часть времени болид ведет себя непредсказуемо

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о подготовке к очередному Гран-при «королевских» гонок в Монако.

«Честно говоря, я не чувствую себя достаточно уверенно, потому что еще не до конца справился с болидом. Баланс появляется только ближе к концу уик-энда, когда появляется сцепление с трассой на мягких шинах. Большую часть времени машина ведет себя непредсказуемо.

Зная, что в болиде не так много прижимной силы, бороться с конкурентами нелегко», - цитирует россиянина RaceFans.

Напомним, в нынешнем сезоне Мазепин еще ни разу не финишировал выше своего партнера по команде немца Мика Шумахера.

По итогам гонки в рамках предыдущего Гран-при в Испании Мазепин занял 19-е место.