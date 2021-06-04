Перес показал первое время по итогам второй свободной практики в Баку, Мазепин выше Шумахера

По итогам второй свободной практики в «Формуле-1» в рамках Гран-при Азербайджана лучший результат показал мексиканский пилот «Ред Булла» Серхио Перес.

Мексиканец преодолел трассу за 1:42.115. Ферстаппен в этом заезде стал вторым (1:42.216). Третье место занял представитель «Феррари» Карлос Сайнс (1:42.243).

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон показал лишь 11-й результат (1:43.156).

Россиянин Никита Мазепин финишировал 18-м, опередив на одну позицию своего партнера по «Хаасу» немца Мика Шумахера. Время Мазепина составило 1:45.563, Шумахер преодолел путь за 1:46.095.

Третий свободный заезд и квалификация пройдут 5 июня. Гонка состоится днем позже.