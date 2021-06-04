Источник: Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменен

Этап «Формулы-1» в Сингапуре, запланированный на 1-3 октября, не состоится.

Как сообщает источник, такое решение связано с введенными в стране из-за пандемии коронавируса ограничениями. Руководством «королевских» гонок уже рассматриваются различные варианты переноса гонки. Наиболее вероятными вариантами считаются Турция, Китай и США.

Вместе с тем, пресс-служба «Формулы-1» не подтверждает, но и не опровергает данную информацию.

«Мы продолжаем общение со всеми промоутерами и имеем множество вариантов для переноса в случае необходимости» - сообщили представители организаторов.