Никита Мазепин: Мы здорово поработали с настройками в свободных заездах Гран-при Азербайджана

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свои результаты в рамках первого дня Гран-при Азербайджана.

«Хоть наша машина и не работает хорошо на трассах, где нужна высокая и низкая прижимная сила, но мы здорово поработали с настройками. Впереди еще много дел, но в пятницу все пошло по плану. Сложно представить, что мы поднимемся выше в квалификации и гонке, но, кто знает, вдруг нас ждут сюрпризы?» — приводит пресс-служба команды слова гонщика.

Напомним, что в первой практике 22-летний Мазепин занял последнее место, а во второй сессии показал 18-й результат.

Добавим, что гонка Гран-при Азербайджана пройдет 6 июня.