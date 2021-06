Гран-при Сингапура «Формулы-1» официально отменен.

Об этом сообщила пресс-служба «королевских» гонок в своем твиттере.

Напомним, ранее стало известно, что этап могут перенести в Китай, Турцию или США (еще одна гонка на трассе в Остине).

В эти выходные соревнования проходят в Азербайджане.

BREAKING: Race organisers have confirmed the Singapore Grand Prix will not take place in 2021#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/OMzL8kVq4s