Шварцман поднялся на пятое место в общем зачете Ф-2 после победы в Азербайджане

Пилот команды Prema Роберт Шварцман вышел на пятое место в общем зачете Формулы-2 после победы в первой гонке на этапе в Баку.

Теперь на счету россиянина 45 очков. Возглавляет рейтинг гонщик из «УНИ-Виртуози» Чжоу Гуаньюй (78 очков). Второе место занимает Тео Пуршер (55), представляющий команду «АРТ», а топ-3 замкнул сокомандник Шварцмана Оскар Пиастри (52).

Полностью общий зачет выглядит так:

1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков

2. Тео Пуршер («АРТ») — 55 очков