Шварцман поднялся на пятое место в общем зачете Ф-2 после победы в Азербайджане

Пилот команды Prema Роберт Шварцман вышел на пятое место в общем зачете Формулы-2 после победы в первой гонке на этапе в Баку.
Теперь на счету россиянина 45 очков. Возглавляет рейтинг гонщик из «УНИ-Виртуози» Чжоу Гуаньюй (78 очков). Второе место занимает Тео Пуршер (55), представляющий команду «АРТ», а топ-3 замкнул сокомандник Шварцмана Оскар Пиастри (52).
Полностью общий зачет выглядит так:
1. Чжоу Гуаньюй («УНИ-Виртуози») — 78 очков
2. Тео Пуршер («АРТ») — 55 очков
3. Оскар Пиастри («Према») — 52 очка
4. Дэниэл Тиктум («Карлин») — 50 очков
5. Роберт Шварцман («Према») — 45 очков
6. Лиам Лоусон («Хайтек») — 40 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 37 очков
8. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 29 очков
9. Ральф Бошунг («Кампос») — 26 очков
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 23 очка
11. Юри Випс («Хайтек») — 23 очка
12. Кристиан Лундгор («АРТ») — 16 очков
13. Давид Бекман («Хароуз») — 12 очков
14. Рой Ниссани («ДАМС») — 12 очков
15. Маркус Армстронг («ДАМС») — 12 очков
16. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 4 очка
17. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
18. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.