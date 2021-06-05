Шварцман - о гонке Формулы-2 в Баку: Эта победа многое для меня значит

Российский гонщик команды «Према» Роберт Шварцман прокомментировал свою победу в первой спринтерской гонке третьего этапа Формулы-2 в Азербайджане.

«Эта победа многое для меня значит. Нам сильно не хватало результатов на первых двух этапах. Было невезение, мы с командой допускали ошибки, из-за чего у нас не было попаданий на подиумы. Хорошие ощущения от победы и подиума», - приводит слова пилота «Чемпионат».

Отметим, что это первая победа Шварцмана в нынешнем сезоне.

Напомним, вторая гонка третьего этапа Формулы-2 пройдет также сегодня, а третья состоится в воскресенье, 6 июня.