Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Мазепин – 18-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, прошедшей в Баку.
На второй позиции – британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», а третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», финишировал на 18-й позиции, а его напарник – немец Мик Шумахер занял 17-ю строчку.
Добавим, что гонка состоится в воскресенье, 6 июня и начнется в 16.00 мск.
Гран-при Азербайджана
Баку
Квалификация
Топ-10
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.41,218
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,232
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,345
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,347
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,358
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,529
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,699
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,993
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,109
10. Валттери Боттас («Мерседес») +1,441
Выбыли после второго сегмента:
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
12. Эстебан Окон («Альпин»)
13. Даниэль Риккардо («Макларен»)
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Мик Шумахер («Хаас»)
18. Никита Мазепин («Хаас»)
19. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)