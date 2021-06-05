Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, Мазепин – 18-й

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, прошедшей в Баку.

На второй позиции – британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», а третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», финишировал на 18-й позиции, а его напарник – немец Мик Шумахер занял 17-ю строчку.

Добавим, что гонка состоится в воскресенье, 6 июня и начнется в 16.00 мск.

Гран-при Азербайджана

Баку

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