Раль Шумахер: Логично было бы отстранить Мазепина на одну гонку за маневр на Гран-при Азербайджана

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что российского пилота «Хаас» Никиту Мазепина необходимо дисквалифицировать за опасный маневр в ходе Гран-при Азербайджана.

«Такие резкие движения неприемлемы, если говорить о езде на скорости более 300 километров в час. Контакт может привести к тому, что болид взлетит в воздух. Судьи пообещали рассмотреть ситуацию, но что там можно рассматривать. Это было опасно. На мой взгляд, очевидно, что это заслуживает наказания. Отстранение на одну гонку было бы логичным. Он бы задумался, что так нельзя себя вести», — цитирует Шумахера Sky Germany.

Напомним, что в гонке Мазепин защищал свою позицию от напарника по команде Мика Шумахера. Россиянин начал смещаться в сторону немца, но в последний момент отрулил обратно.

Добавим, что Мазепин финишировал 14-м, а Шумахер - 13-м.