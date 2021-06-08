Первый болид Михаэля Шумахера в Формуле-1 выставили на продажу

Первый болид семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» выставлен на продажу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Motorsportmagazine, цена автомобиля «Джордан 191» составляет 1,4 миллиона евро.

Отметим, что Шумахер дебютировал за команду «Джордан» в 1991 году на Гран-при Бельгии. Он заменил основного пилота команды Бертрана Гашо, после того, как бельгиец попал в тюрьму после конфликта в Лондоне с таксистом.

Напомним, в декабре 2013 года немецкий гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием после падения во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле.