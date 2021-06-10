Никита Мазепин: Алонсо и Феттель - очень приятные мужчины

Российский пилот «королевских гонок» Никита Мазепин рассказал, какие отношения у него складываются с коллегами из других команд.

«Из тех пилотов, с кем вступал в контакт – со всеми очень хорошие отношения. Особенно бы отметил старшее поколение – таких, как Фернандо Алонсо или Себастьян Феттель. Очень приятные мужчины. Постоянно следил за ними с детства, когда только начал смотреть «Формулу-1», и представлял их суперлюдьми и даже супергероями. А они приземленные и очень открытые», — приводит слова Мазепина Sports.ru.

Напомним, Мазепин выступает за команду «Хаас» вместе с сыном легендарного Михаэля Шумахера - Миком. На последнем этапе в Азербайджане пилоты показали свои лучшие результаты в этом сезоне: россиянин финишировал 14-м, немец - 13-м.