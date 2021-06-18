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18 июня 17:22
автор: Александр Поволоцкий

Ферстаппен показал лучший результат во второй тренировке Гран-при Франции, Мазепин - последний

В первой практике лучшим стал финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучший результат во второй сессии тренировочных заездов в рамках седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Франции.

Его время на быстрейшем круге - 1 минута 32,872 секунды, вторым стал финн из «Мереседеса» Валттери Ботас Хэмилтон (+0,008 секунды), замкнул тройку лучших еще один пилот немецкой команды британец Льюис Хэмилтон (+0,253 секунды).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял последнее 20-е место (+2,679 секунды), его партнер по команде немец Мик Шумахер - 19-е (+2,640).

В субботу, 18 июня, пройдет третья практика и квалификация.

источник: «Советский спорт»
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