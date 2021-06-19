Формула 1: завершилась третья практика Гран-При Франции

Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике Гран-при Франции, Мазепин приехал последним.

Пилот Ред Булл показал время 1:31.300. Второе место занял Валттери Боттас из Мерседеса, а третье - Карлос Сайнс из Феррари.

Последнее, 20-е место занял российский пилот Haas Никита Мазепин.

Гонки во Франции впервые прошли в 1950 году с первого сезона чемпионата мира Формулы 1. В 2008 году состоялся последний заезд и наступил десятилетний перерыв. В 2018 году в календаре «королевских гонок» вновь появилась трасса во Франции. Рекордсменом по числу побед на этом Гран-При является Михаэль Шумахер - 8 триумфов.

Добавим, что гонка на Гран-При Франции состоится завтра. Начало в 15:40 мск.