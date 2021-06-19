Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Франции, Мазепин показал 18-е время

Пилот «Ред Булл» Мак Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции, прошедшей в Ле-Кастелле.
Нидерландец показал время 1 минута 29,990 секунды. На второй позиции – британец Льюис Хэмилтон (+0,258 секунды), выступающий за «Мерседес», а третьим стал его напарник финн Валттери Боттас (+0,386).
Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», финишировал с 18-м результатом, его напарник немец Мик Шумахер занял 15-ю строчку.
Гран-при Франции
Ле-Кастелле
Квалификация
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,990
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,258
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,386
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,455
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,850
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,878
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,997
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,262
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,350
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,392.
Не прошли в третий сегмент:
11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,736
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.31,767
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.31,813
14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,065
15. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.
Не прошли во второй сегмент:
16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,062
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.33,354
18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.33,554
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.12,584
20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.