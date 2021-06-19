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19 июня 17:43
автор: Александр Поволоцкий

Ферстаппен победил в квалификации Гран-при Франции, Мазепин показал 18-е время

Гонка состоится в воскресенье, 20 июня.

Пилот «Ред Булл» Мак Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Франции, прошедшей в Ле-Кастелле.

Нидерландец показал время 1 минута 29,990 секунды. На второй позиции – британец Льюис Хэмилтон (+0,258 секунды), выступающий за «Мерседес», а третьим стал его напарник финн Валттери Боттас (+0,386).

Россиянин Никита Мазепин, представляющий «Хаас», финишировал с 18-м результатом, его напарник немец Мик Шумахер занял 15-ю строчку.

Гран-при Франции
Ле-Кастелле
Квалификация
Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.29,990

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,258

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,386

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,455

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,850

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,878

7. Шарль Леклер («Феррари») +0,997

8. Ландо Норрис («Макларен») +1,262

9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,350

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,392.

Не прошли в третий сегмент:

11. Эстебан Окон («Альпин») — 1.31,736

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.31,767

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.31,813

14. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.32,065

15. Мик Шумахер («Хаас») — без времени.

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1.33,062

17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.33,354

18. Никита Мазепин («Хаас») — 1.33,554

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 2.12,584

20. Юки Цунода («Альфа Таури») — без времени.

источник: «Советский спорт»
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