Ферстаппен выиграл Гран-при Франции, Мазепин занял последнее место

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции.
Вторым финишировал британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Он отстал от победителя на 2,904 секунды. Третье время показал мексиканец Серхио Перес, управлявший болидом «Ред Булл».
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал последним и занял 20-е место. Его напарник по команде немец Мик Шумахер стал 19-м
Формула-1
7-й этап
Гран-при Франции
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,904
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 8,811
4. Валттери Боттас («Мерседес») + 14,618
5. Ландо Норрис («Макларен») + 1.04,312
6. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.15,857
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1.16,597
8. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1.17,695
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1.19,666
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1.31,946
11. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 1.39,337
12. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг
13. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Шарль Леклер («Феррари») + 1 круг
17. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
18. Николас Латифи («Уильямс») + 1 круг
19. Мик Шумахер («Хаас») + 1 круг
20. Никита Мазепин («Хаас») + 1 круг