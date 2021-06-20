Никита Мазепин: Было не лучшим решением начать Гран-при Франции с альтернативной стратегии

Российский пилот »Хаас» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление в гонке Гран-при Франции.
Пилот занял последнее 20-е место. Его партнер по команде немецкий гонщик Мик Шумахер расположился на строчку выше.
«Мы начали с альтернативной стратегией, пытаясь попробовать что-то другое, это было не лучшим решением, мы попались на этом. Тяжело судить о стратегии, когда ты на другой тактике. Тем не менее у меня была возможность на старте гонки, и я ею воспользовался, просто к концу гонки не хватило темпа», — цитирует Мазепина »RT на русском».
Напомним, что победу в седьмом этапе одержал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
источник: «RT на русском»