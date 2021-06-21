Руководитель «Ferrari» назвал причины провала на Гран-При Франции

Ни один из пилотов команды не смог попасть в очковую зону. Шарль Леклер финишировал только 16-м, а Карлос Сайнс-младший - 11-м. Оба гонщика имели проблемы с шинами.

«Очень трудное воскресенье. Возвращаемся домой с пустыми руками. Проблемы с шинами повлияли на нашу гонку сегодня. С этим сложно согласиться, но мы будем делать выводы, извлекать уроки из этого. Направлены на движение вперед. Из таких гонок необходимо делать выводы, это помогает создавать более сильную команду», - цитирует Бинотто пресс-служба «Ferari».

После гонки Леклек признался, что не знает, чем вызваны проблемы с шинами во Франции.