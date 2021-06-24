Себастьян Феттель: Не жалею, что не получилось вернуться в «Ред Булл»

Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель признался, что не жалеет о том, что не смог вернуться в «Ред Булл» после ухода из Феррари в конце прошлого сезона.

«Нет, я не жалею, что не вернулся в «Ред Булл». И, честно говоря, не думаю, что это было возможно. Я решил пойти другим путем, присоединился к новой команде и полностью доволен этим решением», приводит слова Феттеля «RacingNews365».

Себастьян Феттель является четырехкратным чемпионом Формулы-1. В последний раз немец становился триумфатором в 2013 году.