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25 июня 12:35
автор: Александр Бойченко

Формула-1: Сингапур не сможет принять Гран-При, вместо него - Турция

Соревнования пройдут 1-3 октября.

Этап в Турции заменит Гран-при Сингапура в календаре сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Гран-при Турции состоится 1-3 октября. Об отмене этапа в Сингапуре из-за коронавируса было объявлено в начале июня.

Ранее планировалось, что Гран-при Турции заменит отмененный этап в Канаде, однако ограничения по коронавирусу в стране не позволили организаторам провести соревнования в Стамбуле 11-13 июня.

В календаре этого сезона по-прежнему записаны рекордные 23 гонки. Восьмой этап пройдет в Австрии с 25 по 27 июня.

источник: Формула-1
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