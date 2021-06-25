Ферстаппен выиграл первую тренировку на Гран-При Штирии

В Шпилберге завершилась первая свободная практика Гран-при Австрии Формулы-1. Лучший результат по итогам гонки показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли, третье - Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат, отстав на шесть десятых секунды от своего товарища по команде Мики Шумахера, показавшего 18-й результат.
В текущем сезоне лидером зачета является Макс Ферстаппен с 131 очком в запасе, его ближайший конкурент Льюис Хэмильтон набрал 119 баллов.
источник: «Советский спорт»