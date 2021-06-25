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25 июня 20:26
автор: Максим Скороходов

Из календаря Гран-при «Формулы-1» убрали флаг России

Триколор заменили белым прямоугольником.

В обновленном списке грядущих Гран-при «Формулы-1» был убран российский флаг, сообщает RT.

В социальных сетях «Королевских гонок» напротив российского этапа стоит белый прямоугольник.

Напомним, что «Формула-1» приравнивается к мировым первенствам, а значит попадает по действия санкций WADA, урегулированных CAS, в соответствии с которыми российские спортсмены не могут использовать на чемпионатах мира флаг своей страны.

При этом источник отмечает, что в расписании присутствует слово «Россия», что тоже запрещено решением CAS.

источник: «RT на русском»
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