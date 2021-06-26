Гран-при России с 2023 года переедет в Санкт-Петербург

Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали сообщил, что с 2023 года Гран-при России будет проходить в Санкт-Петербурге.

«Гран-при России «Формулы-1» с 2023 года будет проходить на «Игора Драйв». Это стало итогом интенсивной работы с нашими российскими партнерами и детального изучения этой восхитительной трассы. Я впечатлен Санкт-Петербургом и уверен, что Гран-при России на «Игора Драйв» станет поразительным событием», - приводит слова Доменикали «РИА Новости».

Напомним, что с 2014 года Гран-при России проходит в Сочи в Олимпийском парке.