Борис Пиотровский: проведение Гран-При в Ленинградской области поможет развитию туризма

Гран-при России Формулы-1, который с 2023 года будет проходить на комплексе «Игора Драйв» в Ленинградской области, окажет благотворное влияние на туристическую привлекательность региона и Санкт-Петербурга и улучшит транспортные возможности. Об этом ТАСС сообщил в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Подобные соревнования повысят туристическую привлекательность двух регионов и помогут Санкт-Петербургу в решении логистических задач. Появятся дополнительные транспортные возможности и дороги, улучшится вся транспортная система. Готовимся к большой работе, она уже началась», - сказал он.

Гендиректор промоутера российского этапа Формулы-1 компании «Росгонки» Алексей Титов сообщил ТАСС, что уже готовится проект дорожной карты по организации этапа под Санкт-Петербургом. Перед первым Гран-при в 2023 году «Игора Драйв» разработает инфраструктуру, отвечающую требованиям гонок высшего класса.