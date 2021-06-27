Тото Вольф: Однолетнего соглашения с Хэмильтоном больше не будет

Глава «Мерседес» Тото Вольф поделился подробностями обсуждения нового контракта с Льюисом Хэмилтоном. Прошлой зимой Хэмилтон подписал с Мерседесом контракт сроком на один год.

«Мы больше не будем подписывать однолетние контракты - или контракты, которые мы подписываем только за месяц до начала сезона. У нас обоих был коронавирус, потом наступило Рождество, затем наступил январь. У нас довольно хорошие отношения, ко всему можно подходить медленно, но в этот раз мы начали раньше. Может ли многолетний контракт Хэмильтона стать его последним? Нет, пока рано об этом говорить. Мы думаем только о гонках. Ни на год вперед, ни на пять - что-то среднее», - приводит слова Вольфа GrandPX.news.

Напомним, Льюис Хэмильтон выступает за Мерседес с 2013 года. Британский гонщик является единственным в истории пилотом, одержавшим победы во всех сезонах со своим участием.