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27 июня 17:26
автор: Александр Поволоцкий

Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии, Мазепин на 18-м месте

Гонщик из Нидерландов одерживает вторую победу подряд.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем домашнего Гран-при Штирии.

Гонка прошла в австрийском Шпильберге.

Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Британец уступил победителю +35.743 секунды. Третье время показал его партнер Валттери Боттас (+46,907). Серхио Перес из «Ред Булла» проиграл финну 0,5 секунды.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал последним и занял 18-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 16-м.

Формула-1

8-й этап

Гран-при Штирии

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.743

3. Валттери Боттас («Мерседес») + 46.907

4. Серхио Перес («Ред Булл») + 47.434

5. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг

6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 1 круг

7. Шарль Леклер («Феррари») + 1 круг

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг

9. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1 круг

10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг

13. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг

14. Эстебан Окон («Альпин») + 1 круг

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг

16. Мик Шумахер («Хаас») + 2 круга

17. Николас Латифи («Уильямс») + 3 круга

18. Никита Мазепин («Хаас») + 3 круга

19. Джордж Расселл («Уильямс») — сошёл на 40-м круге

20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошёл на 4-м круге

источник: «Советский спорт»
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