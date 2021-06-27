Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии, Мазепин на 18-м месте

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем домашнего Гран-при Штирии.
Гонка прошла в австрийском Шпильберге.
Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Британец уступил победителю +35.743 секунды. Третье время показал его партнер Валттери Боттас (+46,907). Серхио Перес из «Ред Булла» проиграл финну 0,5 секунды.
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал последним и занял 18-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 16-м.
Формула-1
8-й этап
Гран-при Штирии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +35.743
3. Валттери Боттас («Мерседес») + 46.907
4. Серхио Перес («Ред Булл») + 47.434
5. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
6. Карлос Сайнс-младший («Феррари») + 1 круг
7. Шарль Леклер («Феррари») + 1 круг
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») + 1 круг
10. Юки Цунода («Альфа Таури») + 1 круг
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») + 1 круг
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») + 1 круг
13. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1 круг
14. Эстебан Окон («Альпин») + 1 круг
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») + 1 круг
16. Мик Шумахер («Хаас») + 2 круга
17. Николас Латифи («Уильямс») + 3 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») + 3 круга
19. Джордж Расселл («Уильямс») — сошёл на 40-м круге
20. Пьер Гасли («Альфа Таури») — сошёл на 4-м круге