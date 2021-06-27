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27 июня 23:07
автор: Александр Поволоцкий

Глава «Хаас» похвалил Мазепина и Шумахера за гонку Гран-при Штирии

Американская команда пока не набрала очков после восьми этапов.

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление своих пилотов на Гран-при Штирии в Австрии.

«Все было именно в том ключе, в котором они заранее договаривались, я рад этому. Никита и Мик вели себя уважительно, чего я от них и ожидаю. К сожалению, Мазепин оказался под синими флагами, а в таком режиме на короткой трассе шины быстро загрязняются, и ты уже не можешь ничего поделать. Мик избежал ряд флагов, ему это удалось благодаря очень хорошему темпу, так что нам нужно изучить, как ему удалось демонстрировать такую скорость в конце гонки. Процесс обучения продолжается и есть прогресс, что меня радует», — цитирует менеджера пресс-служба команды.

Напомним, что Шумахер финишировал 16-м на трассе в Австрии. Мазепин занял последнее 18-е место.

источник: Autosport
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