Глава «Хаас» похвалил Мазепина и Шумахера за гонку Гран-при Штирии

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал выступление своих пилотов на Гран-при Штирии в Австрии.

«Все было именно в том ключе, в котором они заранее договаривались, я рад этому. Никита и Мик вели себя уважительно, чего я от них и ожидаю. К сожалению, Мазепин оказался под синими флагами, а в таком режиме на короткой трассе шины быстро загрязняются, и ты уже не можешь ничего поделать. Мик избежал ряд флагов, ему это удалось благодаря очень хорошему темпу, так что нам нужно изучить, как ему удалось демонстрировать такую скорость в конце гонки. Процесс обучения продолжается и есть прогресс, что меня радует», — цитирует менеджера пресс-служба команды.

Напомним, что Шумахер финишировал 16-м на трассе в Австрии. Мазепин занял последнее 18-е место.