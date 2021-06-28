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28 июня 19:58
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Хэмилтон подпишет новый контракт с «Мерседесом» до летнего перерыва

В текущем сезоне Льюис выиграл три Гран-при из восьми.

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подпишет новый контракт с командой уже до августа.

По информации издания Independent, переговоры между сторонами проходят плодотворно. Хэмилтон и глава команды «Мерседес» Тото Вольф хотят избежать повторения ситуации минувшего сезона, когда соглашение было достигнуто за шесть недель до старта следующего чемпионата.

Отмечается, что новым напарником гонщика скорее всего станет Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс».

Напомним, что Хэмилтон в 2013 году перешел в «Мерседес», с которым выиграл шесть титулов чемпионата мира (2014, 2015, 2017-2020).

источник: The Independent
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