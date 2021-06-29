Никита Мазепин: Гран-при в Сочи великолепен, но в Санкт-Петербурге уровень точно будет не ниже

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал переезд гонки Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург

«Я считаю, что в Сочи был великолепно. Множество пилотов Формулы-1 проводят домашние гонки, но мне повезло, что место для проведения домашних гонок у меня просто идеально. Наблюдая за процессом строительства, который сейчас ведется правительством Санкт-Петербурга, понимаешь, что уровень ниже точно не будет. И поэтому я в предвкушении», - цитирует гонщика RaceFans.

Напомним, что в 2023 году гонка пройдет на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области. Об этом объявил гендиректор Формулы-1 Стефано Доменикали.