«Возможно, мое лицо ему поднадоело». Мазепин - об отношениях с Шумахером

Пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своих отношения с партнером по команде Миком Шумахером.

«Приятелями мы не были никогда. Наша ежедневная деятельность связана друг с другом. Мы часто находимся в одном паддоке. А он небольшого размера. Так что на протяжении последних 6-7 лет мы видели лица друг друга постоянно. Возможно, мое лицо ему поднадоело (смеется). А так мы поддерживали нейтральные отношения на всех стадиях.

Честно, если у меня есть время вечером, то я предпочитаю поужинать со своей семьей или с людьми, которые мне по-настоящему дороги. Которые будут со мной вне зависимости от того, буду я пилотом «Формулы-1» или нет. А Мика и всех остальных членов команды я вижу с 8:30 до 20:00. Мне этих 11,5 часов точно хватает», - приводит слова гонщика «СЭ».

Напомним, что Мазепин выступает за «Хаас» с декабря 2020 года.

В нынешнем сезоне Никита в общем зачете Формулы-1 занимает 19-е место, не набрав ни одного очка. Шумахер также без очков расположился на 18-й строчке.