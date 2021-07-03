Мазепин признался, что он с Миком Шумахером никогда не был приятелем

Пилоты команды Haas россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер никогда не были друзьями. Об этом сообщил Мазепин, комментарий которого цитирует газета «Спорт-экспресс».

«Мы никогда не были друзьями, поддерживали нейтральные отношения на всех этапах», - сказал Мазепин. В рабочих моментах моя злость по отношению к Шумахеру никогда не длилась больше часа. В команде конструктивное решение рабочих проблем».

Отметим, что в текущем сезоне на набрали ни одного очка. Мазепин располагается на 19 месте, Шумахер - на 18.