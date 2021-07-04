Вольф - о новом контракте Хэмилтона: Это не последнее его соглашение

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание нового контракта с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном.

«Я почти уверен, что это не последний его контракт. Полагаю, в голове у него всегда есть мысли о последнем соглашении. Но нет, оно не будет последним.

Два года - хороший срок, ведь мы находимся на начальной стадии сезона 2021 года. В следующем году произойдут большие изменения в нормативно-правовой базе, и здесь очень важна стабильность. Его опыт, скорость - действительно большой плюс для команды.

У нас установилась прочная связь друг с другом - вместе мы пережили немало непростых ситуаций. Думаю, нас многое ждет впереди», - приводит слова Вольфа официальный сайт Формулы-1.

После восьми этапов сезона-2021 Хэмилтон (138 очков) занимает второе место в общем зачете, уступая Максу Ферстаппену из «Ред Булл» (156).