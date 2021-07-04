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04 июля 17:44
автор: Максим Скороходов

Ферстаппен одержал победу в Гран-при Австрии, Мазепин занял предпоследнее место

Гонщик из Нидерландов выигрывает третий раз подряд.

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии.

Вторым финишировал Валттери Боттас из команды «Мерседес». Финн уступил победителю +17.973 секунды. Третье время показал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен» (+20,09).

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал последним и занял 19-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м. Француз Эстебан Окон из «Альпин» не смог доехать до финиша.

Добавим, что теперь Ферстаппен в личном зачете опережает Льюиса Хэмилтона на 32 очка

«Формула-1»

9-й этап.

Гран-при Австрии

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг

2. Валттери Боттас («Мерседес») +17,973

3. Ландо Норрис («Макларен») +20,019

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +26,452

5. Карлос Сайнс («Феррари») +57,144

6. Серхио Перес («Ред Булл») +57,915

7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.00,395

8. Шарль Леклер («Феррари») +1.01,195

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.01,844

10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

11. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

19. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

Не финишировал: Эстебан Окон (Франция, «Альпин»).

источник: «Советский спорт»
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