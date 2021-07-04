Ферстаппен одержал победу в Гран-при Австрии, Мазепин занял предпоследнее место

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии.
Вторым финишировал Валттери Боттас из команды «Мерседес». Финн уступил победителю +17.973 секунды. Третье время показал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен» (+20,09).
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал последним и занял 19-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м. Француз Эстебан Окон из «Альпин» не смог доехать до финиша.
Добавим, что теперь Ферстаппен в личном зачете опережает Льюиса Хэмилтона на 32 очка
«Формула-1»
9-й этап.
Гран-при Австрии
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг
2. Валттери Боттас («Мерседес») +17,973
3. Ландо Норрис («Макларен») +20,019
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +26,452
5. Карлос Сайнс («Феррари») +57,144
6. Серхио Перес («Ред Булл») +57,915
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.00,395
8. Шарль Леклер («Феррари») +1.01,195
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1.01,844
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
11. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
Не финишировал: Эстебан Окон (Франция, «Альпин»).