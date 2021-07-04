Ферстаппен одержал победу в Гран-при Австрии, Мазепин занял предпоследнее место

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии.

Вторым финишировал Валттери Боттас из команды «Мерседес». Финн уступил победителю +17.973 секунды. Третье время показал британец Ландо Норрис, представляющий «Макларен» (+20,09).

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал последним и занял 19-е место. Его партнер по команде немец Мик Шумахер стал 18-м. Француз Эстебан Окон из «Альпин» не смог доехать до финиша.

Добавим, что теперь Ферстаппен в личном зачете опережает Льюиса Хэмилтона на 32 очка

«Формула-1»