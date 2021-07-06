Гран-при Австралии отменен из-за ограничений, связанных с COVID-19

Этап Формулы-1 в Австралии-2021 отменен. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов соревнований.

Отмечается, что Причиной стали ограничения, а также логистические трудности, связанные с коронавирусом.

«Хотя нас разочаровывает то, что мы не будем участвовать в гонках в Австралии в этом сезоне, мы уверены, что сможем провести 23 гонки в 2021 году, и у нас есть несколько вариантов, которыми мы можем воспользоваться, чтобы заменить место, оставшееся вакантным после Гран-при Австралии.

Мы проработаем детали этих вариантов в ближайшие недели и предоставим дополнительную информацию, как только эти обсуждения будут завершены», - заявил генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали.

Напомним, что Гран-при Австралии должен был состояться 18–21 ноября в Мельбурне на трассе Гран-при Альберт-Парк.