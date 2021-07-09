Квят может заменить Расселла в «Уильямсе»

Журналист Лоуренс Барретто в статье на официальном сайте Формулы-1 высказал предположение, что российский гонщик Даниил Квят может стать пилотом «Уильямс».

«Если «Мерседес» примет решение сохранить Боттаса, то Расселл практически точно останется в «Уильямс». В случае, если они подпишут Расселла, то финский гонщик может проследовать в обратном направлении. Насколько я знаю, кроме Боттаса, среди кандидатов на место в «Уильямсе» имеется Даниил Квят и экс-пилот британской команды Нико Хюлькенберг», — написал Барретто.

Добавим, что на данный момент Квят является резервным пилотом команды «Альпин».

После девяти гонок сезона-2021 общий зачет возглавляет представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из «Ред Булла». В его активе 182 очка.