Гонщика Формулы-1 Норриса ограбили в Лондоне после финала чемпионата Европы

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис подвергся нападению в Лондоне после проигрыша сборной Англии команде Италии в финале Евро-2020 (1:1, 2:3 по пенальти).

Как сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на The Sun, двое человек ограбили 21-летнего гонщика Формулы-1. Норрис хотел покинуть стадион «Уэмбли» на своем автомобиле после завершения игры. Гонщика остановили два парня. Один схватил Норриса за руку, а другой сорвал со спортсмена часы стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов.

Добавим, что Норрис занимает четвертое место в общем зачете чемпионата мира-2021. Он набрал 101 очко после девяти гонок.