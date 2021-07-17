В «Уильямсе» не исключили переход Квята или Хюлкенберга в следующем году

Исполнительный директор «Уильямса» Йост Капито прокомментировал слухи о возможном переходе немца Нико Хюлькенберга или россиянина Даниила Квята в команду.

- Я думаю, что на данный момент мы не исключаем ни одного пилота, который будет доступен в следующем году. Нико доступен на следующий сезон. Но у нас есть довольно длинный список, - цитирует Капито The Race.

Ранее журналист Лоуренс Барретто высказал предположение, что «Уильямс» будет искать нового пилота, если Джордж Расселл перейдет в «Мерседес», не исключив, что в обратном направлении последует Вальттери Боттас. При этом он отметил, что Квят и Хюлькенберг также претендуют на место в команде.

Добавим, что на данный момент Квят является резервным пилотом команды «Альпин».

После девяти гонок сезона-2021 общий зачет возглавляет представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из «Ред Булла». В его активе 182 очка.