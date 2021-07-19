Ферстаппен выписан из больницы после столкновения с Хэмилтоном

Гонщика команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена выписали из больницы после аварии с пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Великобритании. Об этом сообщает официальная страница «Ред Булл» в «твиттере».

«Рады подтвердить, что Макс был выписан из больницы в 22:00 сегодня вечером после тщательного медицинского осмотра без каких-либо серьезных травм», - говорится в сообщении.

Также Ферстаппен подтвердил выписку.

«Выписан из больницы после всех проверок. Спасибо всем за приятные сообщения и добрые пожелания», - написал гонщик в твиттере.

Напомним, что гонка Гран-при Великобритании прошла в воскресенье, 18 июля. На первом круге на выходе из поворота Хэмилтон подцепил Ферстаппена, болид которого развернуло и выбросило в заградительный барьер. Хэмилтон получил штраф в 10 секунд, который отбыл во время пит-стопа, и в итоге стал победителем гонки.