Жан Тодт о состоянии Шумахера: Михаэль выжил, но остались последствия, с которыми он сейчас борется

Глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о самочувствии семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.

- Благодаря работе врачей и содействию Коринны, которая хотела, чтобы ее муж выжил, Михаэль действительно выжил, но остались последствия, с которыми он сейчас борется, - приводит слова Тодта Sport Bild.

Напомним, в декабре 2013 года после падения во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле немецкий гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием.